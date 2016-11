In World of Warcraft: Legion sind die Dungeons der Schwierigkeit Mythic-Plus die derzeit schwierigsten Herausforderungen. Damit sie sich noch mehr lohnen, haben die Entwickler das Item-Level der Beute erhöht.

World of Warcraft: Legion spendiert uns bessere Belohnung für Mythic+-Dungeons.

In World of Warcraft: Legion können wir Dungeons im Modus Mythisch+ erledigen und so immer bessere Ausrüstung erbeuten. Da dies jedoch alles andere als einfach ist, haben die Entwickler bei Blizzard das Grund-Item-Level der Beute jetzt angehoben. Gerade die Belohnungen für den Abschluss von Dungeons der Stufe Mythic +11 und +12 sind signifikant gestiegen.

Laut der Seite WoWhead bekommen Spieler für das +11er Dungeon Gegenstände der Stufe 870. Die alte maximal erreichbare Stufe für Beute war lediglich 865 für Level 10. Wer gar einen Dungeon in der Stufe Mythic +12 schafft, darf sich über mächtige Items der Stufe 885 freuen. Die Items können wir sogar noch weiter aufwerten, indem wir ihnen den Status kriegsgeschmiedet oder titanengeschmiedet geben.