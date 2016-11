In World of Warcraft: Legion werden unsere legendären Items bald noch stärker. Denn mit dem kommenden Update wird das Item-Level der Legendaries ordentlich angehoben. Dadurch werden die ohnehin schon starken Gegenstände noch mächtiger.

World of Warcraft: Legion beschert uns bald bessere Beute und stärkere Legendaries.

In World of Warcraft: Legion sollten bald alle Spieler, die schon legendäre Items haben, sehr glücklich werden. Laut der Webseite MMOChampion werden mit dem kommenden Update die legendären Items noch legendärer, denn Blizzard will deren Item-Level erhöhen. Daher sollen die legendären Gegenstände nach dem Patch die Stufe 910 vorweisen.

Dadurch will Blizzard auch weiterhin dafür sorgen, dass die Legendaries auch in Zukunft das beste Gear bleiben, das es im Spiel zu erbeuten gibt. Doch nicht nur die legendären Items werden besser, auch der Loot aus dem Raid »Prüfung des Mutes« wird insgesamt wertvoller und steigt um fünf Itemstufen. Dies bedeutet, dass Gegenstände aus dem normalen Modus des Schlachtzuges eine Stufe von 860 haben und der mythische Modus sogar 895er Kram beschert.