In World of Warcraft: Legion können wir für unsere Artefaktwaffen auch alternative Skins finden und ausrüsten. Diese sind aber nicht immer leicht zu finden oder verlangen einiges an Aufwand. Daher haben wir hier Tipps und Ratschläge, wie man die neuen Skins finden kann.

Von Jürgen Stöffel |

Auch Druiden können in World of Warcraft: Legion schicke neue Skins für ihre Artefaktwaffen abstauben.

Zum Thema WoW: Legion ab 43,49 € bei Amazon.de Wie alle Heldenklassen haben auch Druiden in World of Warcraft: Legion alternative Skins für alle ihre Artefaktwaffen. Für jede Spezialisierung des Druiden ist eine weitere Skin verfügbar. Wir haben hier alle Methoden von der Seite Wowhead aufgelistet, um an die neuen Skins zu kommen. Die Bilder der Skins stammen ebenfalls aus dieser Quelle.

Die Hand des Sonnenhüters

Gleichgewichts-Druiden beginnen ihre Suche nach dieser Waffe damit, indem sie bei den Traumwebern Ruf farmen. Ab Stufe »Ehrfürchtig« verticken sie uns »Saat des Solarfeuers«. Außerdem muss unsere bestehende Artefaktwaffe schon Level 5 sein. Als nächstes geht es ins »Finsterherzdickicht«, wo wir den ersten Boss so lange farmen, bis wir einen »Reinen Tropfen von Shaladrassils Harz« bekommen. Wenn wir diesen mit der Saat verbinden, erhalten wir die neue Waffe.

Die Hand des Sonnenhüters

Mondgeist

Als Wildheitsdruide müssen wir regelmäßig in die Traumpfade gehen. Dort ertönt irgendwann jeden Tag ein Schrei via Emote. Wenn wir diesem Ruf folgen, finden wir ein Portal, das uns zu Bäumen führt, wo wir Eulenkatzen-Steine finden. Diese klicken wir an und teleportieren uns dann zurück in die Ordenshalle. Es gibt insgesamt drei Schreie, die uns zu jeweils einem anderen Eulenkatzen-Stein führen. Wenn wir alle drei Steine angeklickt haben, gehen wir zurück in die Traumpfade und treffen dort Ela'Lothen. Wenn wir uns vor ihm hinsetzen gibt es die neue Skin.

Der Mondgeist

Wächter der Lichtung

Wächter-Druiden haben es recht einfach, denn sie müssen lediglich den ersten Boss »Ursoc« im Smaragdgrünen Alptraum umhauen. Und zwar so oft, bis der Bär endlich die begehrte Skin droppt. Damit sehen wir dann auch wie der Bären-Boss aus.

Wächter der Lichtung

Krone des Wächters

Wiederherstellungsdruiden haben es auch relativ leicht, sie brauchen nur eine Menge Geduld. Denn wir müssen lediglich in unserer Druiden-Ordenshalle die Erweiterung »Immergrün« maximal ausbauen. Die dort eingepflanzte Vegetation beschert uns regelmäßig neue Items. Darunter kann auch die neue Artefaktwaffen-Skin sein.

Die Krone des Wächters