World of Warcraft: Legion macht dank Hotfix PvP-Kämpfe länger. Unsere Helden verursachen weniger Schaden, haben aber dafür mehr Hitpoints.

In World of Warcraft: Legion gingen die PvP-Gefechte laut Entwickler Blizzard wohl zu schnell vorbei. Daher haben sie ein paar kleine aber wirksame Hotfix-Änderungen an den PvP-Werten unserer Helden vorgenommen. Damit wir nicht mehr so schnell das Zeitliche segnen, haben alle Helden jetzt 10 Prozent mehr Lebensenergie.

Gleichzeitig wurden bei allen Charakteren, die keine Heiler sind, die Attribute Stärke, Intelligenz und Beweglichkeit um 5 Prozent gesenkt. Heiler selbst behalten ihre Attribute, verursachen aber pauschal 5 Prozent weniger Schaden. So will Blizzard sicher stellen, dass ihr länger durchhaltet und besser geheilt werden könnt. Neben den PvP-Änderungen wurden auch einige Bosse der Kampfgilde so verändert, dass wir bestimmte Mechaniken nicht mehr umgehen können und Archäologen bekommen endlich ihren Titel für den Sieg über Elya Azurmond.