Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

World of WarCraft - Blizzard-MMO kommt ins Museum

Das Online-Rollenspiel World of WarCraft kommt demnächst in das Computer History Museum. Dort wird es im Rahmen der Ausstellung »Making Software: Change the World!" als eine der einflussreichsten Software der letzten Jahre zu sehen.

Von Andre Linken |