Der Game Director für World of Warcraft Ion Hazzikostas gibt in einem aktuellen Interview mit dem Magazin PCGamer einige Details zur Zukunft des Onlinerollenspiels bekannt.

Hazzikostas erklärt, dass es noch eine Reihe von Gebieten und Landmassen auf Azeroth geben würde, die bisher noch nicht im Spiel aufgetaucht sind. Viele dieser Zonen wurden jedoch bereits in Begleitbüchern beschrieben – darunter zum Beispiel die Inseln von Kul’Tiras oder die Inseln mit dem Trollkönig Rastakhan.

An Ideen würde es nicht mangeln, erklärt Hazzikostas:

In Bezug auf die Geschichte versuchen wir jeweils zwei Erweiterungen in die Zukunft zu planen. Jetzt schauen wir erstmal, was das Ende von Legion birgt – unser Ansatz ist es, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen, die fließend von einer in die nächste Erweiterung übergeht.



Original-Zitat: Story-wise, we try to think two expansions ahead at this point. We'll see what the end of Legion brings, but we're trying to make it a cohesive narrative that flows and segues from one expansion into the next.