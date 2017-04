Retro-Adaptionen sind ein ewiger Trend im Internet. Jetzt bekommt auch WoW so ein »Wie sähe es auf dem NES aus«-Video.

Von Dimitry Halley |

World of Warcraft auf dem NES: So sähe es aus.

Gamer lieben es, kreative Gedankenspiele in reale Prototypen zu verwandeln. Wie sähe The Legend of Zelda in Unreal Engine 4 aus? Kann man The Witcher 3 auf PS2-Grafik runterdrosseln? Und neuerdings beantwortet ein YouTube-Clip noch eine weitere kreative Frage: Wie sähe World of Warcraft auf dem NES aus?

YouTuber Rkade Soup bemüht sich nicht nur um grafische Authentizität, sondern unterlegt das Video auch mit einer passenden Chiptune-Geräuschkulisse. Allerdings finden wir, dass gerade der Boss am Ende eher an die Cutscenes der CDI-Zelda-Spiele erinnert. Und es fehlt auch das ikonische Grafik-Geflicker des NES.

Sei's drum: Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. Jetzt muss das Spiel nur noch einer entwickeln.