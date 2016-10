Für World of Warcraft wurde der Classic-Server von Nostalrius bereits dicht gemacht. Doch auf der kommenden Blizzcon 2016 wollen die Leute aus dem Nostalrius-Team das Thema erneut ansprechen und auf einen Classic-Server pochen.

Von Jürgen Stöffel |

Kommt auf der Blizzcon 2016 doch noch ein Classic-Server von Blizzard?

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de Fans von World of Warcraft in der Classic-Version sollten sich die kommende Blizzcon 2016 nicht entgehen lassen. Denn dort wollen es die Leute aus dem Team von Nostalrius erneut wissen und Blizzard zum Öffnen eines Classic-Servers auffordern.

Passend zum Thema: World of Warcraft - Legion verbucht Top-Zahlen

In ihrem Forum kündigte das Nostalrius-Team an, das man auf der Blizzcon eine klare Stellungnahme von Blizzard zum Thema Classic-Server erwarte:

»Blizzards BlizzCon ist am 4. und 5. November, also in einem Monat. Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Pläne für Legacy-Server zu veröffentlichen und möglicherweise die Träume von Millionen Fans auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Ja, Blizzard weiß um die Legacy-Problematik, dank Euch.

[…]Als Konsequenz, wenn Blizzard nun keine Ankündigung macht, um die eigenen Werte zu ehren, seid Euch sicher, dass wir es tun werden.

Am Ende ist das Zufriedenstellen der Community das einzige, was wirklich zählen sollte.«

Es bleibt also spannend um die Zukunft der WoW-Classic-Server. Bis zur Blizzcon im November wissen wir dann hoffentlich mehr zu dem Thema.

Quelle: Nostalrius via Mein-MMO