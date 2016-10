World of Warcraft feiert angeblich bald den Jahrestag von Diablo mit einem Event. Darin könnte auch endlich das legendäre Kuh-Level enthalten sein, denn immerhin bekommen wir sämtliche Zutaten zum Kuh-Zugang präsentiert.

Von Jürgen Stöffel |

»Muh, Muh, Muh, Muh!« Wer kennt den legendären Kuh-Level aus Diablo 2 mit seinen irren Killier-Kühen nicht? Womöglich gibt es die Instanz bald auch in WoW.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de World of Warcraft hatte bislang kein Kuh-Level, die legendäre Witz-Instanz aus dem Schwesternspiel Diablo. Doch womöglich ändert sich dies bald. Denn findige Spieler haben im Code des aktuellen Patch 7.1 auch Hinweise auf ein bevorstehendes Diablo-Jahrestags-Event gefunden. Vom 4. bis zum 10 Januar 2017 sollen allerlei Diablo-Items in WoW zu finden sein, darunter auch eine Version des Horadrim-Würfels sowie Stadt-Portal-Rollen.

Um nämlich in Diablo 2 das legendäre Kuh-Level freizuschalten, benötigte man eben jenen Horadrim-Würfel, eine Stadtportal-Rolle sowie das Holzbein des unglücklichen Jungen Wirt. Letzteres gibt es schon seit einiger Zeit in World of Warcraft, die anderen beiden Items kommen dann mit dem Event. Damit wären eigentlich alle Zutaten beisammen, um das Kuh-Level zu starten. Die Infos über das Diablo-Event und das Kuh-Level stammen aus einem Video des YouTubers MabusGaming, das wir hier eingebettet haben.

Quelle: MabusGaming