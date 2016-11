World of Warcraft feiert traditionell nach Halloween für kurze Zeit den »Tag der Toten«. Auf den Friedhöfen aller Hauptstädte wird dort der Toten gedacht und es gibt Skelett-Tanzeinlagen und spezielles Buff-Food.

Von Jürgen Stöffel |

World of Warcraft feiert für kurze Zeit den Tag der Toten mit tanzenden Skeletten.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de In World of Warcraft folgt ein Fest auf das nächste. Nachdem Halloween gerade vorbei ist, feiern die Bewohner von Azeroth den »Tag der Toten«. Dieses Mini-Event geht nur vom 1. bis zum 3. November und findet auf allen Friedhöfen der Hauptstädte von Blizzards Online-Rollenspiel statt.

Passend zum Thema: World of Warcraft - kommt doch ein Kuh-Level

Während des Festes gedenken die Völker Azeroths der Toten, doch dies heißt nicht, dass es dort ernst und langweilig zugeht. Vielmehr können wir uns in ein Skelett verwandeln und mit Catrina tanzen. Außerdem gibt es noch Buff-Food in Form von »Totenspeise« und weitere Events. Eine vollständige Guide zum Tag der Toten findet sich unter dem angegebenen Link auf der Seite Wowhead.

Quelle: Blizzard