WoW - Keine Classic-Server: Nostalrius-Team geht auf Konfrontation zu Blizzard

Nachdem Blizzard auf der BlizzCon 2016 kein Wort zu möglichen Classic-Servern für World of Warcraft verloren hat, nimmt das einstige Nostalrius-Team die Sache wieder selbst in die Hand - mehr oder weniger: Sämtliche Datenbanken wurden an einem zweites Team übergeben.

Von Tobias Ritter |