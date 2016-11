In World of Warcraft soll es laut einem Spieler noch über 200 bislang nicht genutzte Farb-Versionen und Modelle von Reittieren geben. Diese seien alle im Code des Spiels versteckt.

Von Jürgen Stöffel |

World of Warcraft verbirgt noch an die 200 ungenutzte Mount-Varianten in seinen Daten.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de In World of Warcraft gibt es bereits massenweise Reittiere und vom klassischen Pferd bis zu rosa Hippogryphen ist so ziemlich alles dabei, was in Azeroth und Umgebung kreucht, fleucht oder flattert. Wer jedoch nur neue Versionen in Farbe und Form seiner Lieblings-Mounts sucht, der dürfte bald sehr glücklich werden.

Ein User namens Vahdis hat nämlich im Code von World of Warcraft an die 200 Modelle und Farb-Varianten von bereits vorhanden Reittieren gefunden und diese via Reddit veröffentlicht. Unter den Mount-Varianten sind die Teufelsfledermaus, der Basilisk oder der gute alte Nachtsäbler sowie der eine oder andere Gaul. Wann und ob die neuen Viecher-Varianten ins Spiel kommen, ist freilich nicht bekannt.