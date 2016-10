Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

World of Warships - Britischer Kreuzer-Forschungsbaum ist da

In World of Warships können wir ab heute die nagelneuen Kreuzer der Royal Navy Großbritanniens spielen. Diese mittelgroßen Schiffe sind in einem eigenen Forschungsbaum mit 10 Stufen verfügbar.

Von Jürgen Stöffel |