Wann erscheint WWE 2K17 auf dem PC, welche Wrestler sind spielbar und wie lauten die Systemvorraussetzungen? Wir beantworten alle Fragen zur zur PC-Version des Wrestling-Spiels.

Von Michael Herold |

Brock Lesnar ist der Coverstar von WWE 2K17. Das Wrestling-Spiel erscheint nun auch für den PC.

Bereits im vergangenen Herbst ist WWE 2K17 für Konsole erschienen. Nun kommt der neueste Teil der Wrestling-Reihe von 2K-Games auch für den PC heraus. Darin lassen sich über 130 Kämpfer der aktuellen WWE- und NXT-Ligen wie John Cena, Roman Reigns oder Brock Lesnar spielen.

Zudem finden sich etliche World-Wrestling-Entertainment-Legenden im Aufgebot, wie zum Beispiel der Undertaker, Andre The Giant, Macho Man Randy Savage oder der Ultimate Warrior. Für alle Wrestling-Fans, die endlich auch auf dem PC Powerbombs und Clotheslines verteilen möchten, haben wir alle Informationen zum Spiel zusammengetragen.

Wann ist der Release?

Für den PC erscheint WWE 2K17 am 7. Februar. Damit kommt die PC-Version zwar einige Monate nach der Konsolenversion in den Handel, allerdings auch einen ganzen Monat früher als die PC-Variante des Vorgängers aus dem letzten Jahr WWE 2K16.

Vorbesteller sparen auf Steam übrigens 10 Prozent auf die Standartversion des Spiels und auf die Digital Deluxe Version gleich 15 Prozent.

Wie groß ist der Roster und welche Wrestler sind spielbar?

In WWE 2K17 ist der Roster, das heißt die Liste beziehungsweise der Kader an aktiven Kämpfern, so groß wie in keinem Wrestling-Spiel zuvor. Er enthält Superstars aus den WWE-Ligen Raw, SmackDown und NXT sowie Divas und Legenden.

In der Standard Version des Spiels sind 136 unterschiedliche Kämpfer spielbar. Inklusive aller Charaktere, die nur in DLCs enthalten sind, sowie allen alternativen Varianten einzelner Figuren (der Undertaker ist beispielswiese in einer aktuellen, einer 2000er- und in einer 1991er-Version spielbar) umfasst der Roster letzten Endes 169 Kämpfer. 25 davon sind Wrestlerinnen.

In dieser riesigen Auswahl finden wir unter anderem Wrestler wie Big Show, Bret Hart, Cactus Jack, Becky Lynch, Cesaro, Sting, Eddie Guerrero, Ric Flair, Roman Reigns, Trish Stratus, Triple H und noch viele mehr. Den gesamten Roster finden Sie auf der Website von thesmackdownhotel.com.

Welche Editionen sind erhältlich?

Es wird zwei Versionen von WWE 2K17 für den PC geben. Die Standard Edition wird zum Release 50 Euro kosten und die folgenden Inhalte bieten:

Das Spiel WWE 2K17

Das Goldberg-Pack mit zwei spielbaren Versionen des legendären Superstars Bill Goldberg sowie zwei spielbare Arenen (WCW Monday Nitro und Halloween Havoc)

Die Digital Deluxe Edition wird zum Release 75 Euro kosten und alle bislang erschienenen DLCs im Wert von über 50 Euro enthalten. Das Paket umfasst also:

Das Spiel WWE2K17

Das Goldberg-Pack mit zwei spielbaren Versionen des legendären Superstars Bill Goldberg sowie zwei spielbare Arenen (WCW Monday Nitro und Halloween Havoc)

Mein Spieler-Kick Start

Beschleuniger

NXT-Booster-Pack

Legenden-Pack

Neue Moves-Pack

Zukunftsstars-Pack

Hall of Fame Showcase

Systemvorraussetzungen

Die minimalen Systemvoraussetzungen für WWE 2K17 lauten wie folgt:

Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit) mit allen aktuellen Updates

Prozessor: Intel Core i5-3550 oder AMD FX 8150

Grafikkarte: GeForce GTX 660 oder Radeon HD 7770

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Iternetverbindung

Festplattenspeicher: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX 9.0c-kompatible Soundkarte

Zusätzlicher Hinweis: Benötigt mindestens 2 GB DDR Videospeicher

Und hier die empfohlenen Systemvoraussetzungen: