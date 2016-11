Zum Thema XCOM 2 ab 4,99 € bei Amazon.de XCOM 2 für 37,49 € bei GamesPlanet.com Ab sofort steht der Patch 7 für das Strategiespiel XCOM 2 zum Download bereit.

Das neue Update umfasst unter anderem ein von vielen Fans gefordertes Feature: den Controller-Support. Somit können die Spieler ab sofort sowohl den Controller der Xbox 360 als auch der Xbox One für ihre Partien von XCOM 2 verwenden. Das ermöglicht es unter anderem, die Avenger-Basis im Spiel aus der First-Person-Perspektive

Außerdem behebt der Patch ein Problem bei Mods, das in Verbindung mit Steam Workshop auftreten konnte. Hinzu kommen einige kleinere Bugfixes. Oberhalb der Meldung gibt es ein neues Video von XCOM 2, das die First-Person-Wanderung durch die Avenger-Basis zeigt. Hier die vollständige Liste der Änderungen:

Adds traditional (non-Steam Controller) controller support to the PC

Fix config/upk file issues that prevent full conversion mods from being possible on the Steam Workshop and also allow mods to have Bink files.

In Alien Hunters, the "Ruler Reaction" notification will stay on the screen after a unit fires at the Archon King while he is using Icarus Drop during combat.

SPARKS cannot be healed by Medikits