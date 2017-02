Goldhawk Interactive hat eine Demo zum Strategie-Taktik-Mix Xenonauts 2 veröffentlicht. Die Probierversion umfasst eine Demo und benötigt den Galaxy-Client von GOG.com.

Von Andre Linken |

Ab sofort steht eine Demo von Xenonauts 2 zum Download bereit.

Wer schon jetzt einen genaueren Blick auf den Strategie-Taktik-Mix Xenonauts 2 werfen möchte, bekommt ab sofort die Gelegenheit dazu.

Der Entwickler Goldhawk Interactive hat via GOG.com eine Demo von Xenonauts 2 veröffentlicht. Um die Probierversion, die lediglich eine Mission umfasst, spielen zu können, benötigen Sie den GOG-Galaxy-Client. Zudem sollten Sie sich nicht allzu viel Zeit mit dem Download lassen: Aktuellen Informationen zufolge werden die Entwickler die Demo löschen, sobald die kostenpflichtige Alpha des Spiels erscheint.

Das ist Xenonauts 2

Xenonauts 2 ist ein Strategie-Taktik-Mix im Stil von XCOM 2 & Co. Das Spiel ist kein direkter Nachfolger von Xenonauts: Strategic Planetary Defence Simulator, sondern spielt in einer alternativen Zeitlinie während des Kalten Krieges. Die Alien-Technologien aus dem ersten Teil stehen zum Spielstart also nicht sofort zu Verfügung. Geplant sind darüber hinaus deutlich mehr taktische Optionen für den Bodenkampf. Auch die Luftkämpfe werden überarbeitet und sollen rundenbasiert und taktischer ablaufen.