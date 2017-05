Seit einem Jahr können wir in Youtubers Life zum Influencer werden. Entwickler U-Play Online feiert das einjährige Jubiläum und der Titel erscheint jetzt auch als Android-Version.

Von David Molke |

Dank Youtubers Life kann jeder zum Internet-Star werden.

Youtubers Life feiert Geburtstag: Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass die YouTuber-Simulation erschienen ist. Entwickler U-Play Online veröffentlicht das Spiel jetzt auch als Android-Version und senkt zum einjährigen Jubiläum die Preise: Auf Steam ist die Wirtschaftssimulation aktuell etwa um 33 Prozent reduziert und kostet nur 16,74 Euro.

Mehr: Was ist... Youtubers Life? - Krasse Pranks reichen hier nicht

In Youtubers Life stehen uns Influencer-Karrieren in den Bereichen Musik, Gaming oder Kochen zur Auswahl. Wir erstellen einen Charakter, bearbeiten Videos und erweitern unsere Fanbase. Das Ziel besteht in nichts Geringerem, als der wichtigste und berühmteste YouTuber der Welt zu werden.

Seit dem ersten Release des Titels sind bereits mehrere neue Kanäle hinzugekommen, die iOS-Version wurde veröffentlicht und das Spiel hat die Early Access-Phase hinter sich gelassen. Die neue Android-Version enthält den ursprünglichen Gaming-Channel, kostet normalerweise 8,99 Euro und kann hier heruntergeladen werden.