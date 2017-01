24: Legacy - Serien-Trailer: Corey Hawkins tritt seinen Dienst als Jack-Bauer-Nachfolger an

Freitag, 13. Januar 2017 um 05:39

Die Zeit tickt auch für den neuen Held der 12-teiligen Mini-Serie 24: Legacy als Spin-off der beliebten Action-Serie 24 (2001-2010) mit Kiefer Sutherland. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Carlos Bernhard als Tony Almeida.

Der neue Held Eric Carter (Corey Hawkins) ist U.S. Army Rangers und hat vor sechs Monaten im Jemen mit seiner Spezialeinheit den Terroristenführer Sheik Ibrahim Bin Khalid getötet. Dessen Gefolgsleute schwören nun auf Blutrache und verfolgen ihn bis in die USA. Dort nimmt Carter Kontakt mit der Anti-Terror-Einheit CTU und der ehemaligen Chefin Rebecca Ingram (Miranda Otto) auf, die inzwischen die politische Karriere ihres Mannes Senator John Donovan (Jimmy Smits) als US-Präsidentschaftskandidat unterstützt. Es bleiben ihnen nur 24 Stunden Zeit, den Anhängern von Bin Khalid das Handwerk zu legen und den größten Terroranschlag in der Geschichte der USA zu verhindern.

Zur Besetzung gehören Corey Hawkins (The Walking Dead), Miranda Otto (Homeland), Jimmy Smits (Sons of Anarchy), Anna Diop und Carlos Bernhard als Tony Almeida. Jack-Bauer-Darsteller Kiefer Sutherland ist als Produzent dabei.

US-Start: 5. Februar 2017 auf dem US-Sender FOX.

Deutschland-Start: 13. Februar 2017 um 22:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky 1.