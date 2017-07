7 Spiele für Game of Thrones-Fans - Video: Spielen wie in Westeros

Samstag, 15. Juli 2017 um 11:00

In diesem Video zeigen wir 7 Spiele wie Game of Thrones, also Spiele, die entweder offiziell lizenziert sind, bestimmte Aspekte der Serie in spielerischer Form besonders gut abbilden oder eindrucksvolle Mods zu bekannten Spiele-Titeln.

Die siebte Staffel des HBO-Fantasy-Hits Game of Thrones steht in den Startlöchern. Bei uns in der Redaktion zieht langsam der Winter ein und wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass es den meisten in unserer Zuschauerschaft ebenso geht. Daher haben wir als perfekte Unterhaltung zwischen den Folgen diese Liste zusammen gestellt.

Darunter sind neben Originallizenz-Titeln wie Telltale's Game of Thrones Adventure (PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360) auch eindrucksvolle Mods wie die GoT-Mod für Crusader Kings 2 oder Seven Kingdoms: Total War.

Game of Thrones Staffel 7 startet am 17. Juli 2017 und wird in Deutschland immer montags um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD übertragen. Alternativ kann man sie On-Demand via Sky Go anschauen.

