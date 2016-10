A Cure for Wellness - Film-Trailer zu Gore Verbinskis Horrorfilm mit Dane DeHaan

21.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der erste Trailer zum Horror-Thriller A Cure for Wellness führt den Zuschauer in ein mysteriöses Wellness-Bad in den Schweizer Alpen.

Ein junger, ehrgeiziger Manager wird in das abgelegene Wellness-Bad geschickt, um seinen Chef der Firma zurückzuholen. Dort angetroffen vermutet er schon bald, dass die wundersamen Anwendungen des Spas nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Dabei deckt er ein schreckliches Geheimnis auf und stellt seinen Verstand auf eine harte Probe.

Regisseur Gore Verbinski (Ring, Fluch der Karibik 1-3) hat den Horror-Thriller A Cure for Wellness inszeniert, der auch die Idee zum Film hatte. In den Hauptrollen spielen Dane DeHaan (Valerian und die Stadt der tausend Planeten) und Jason Isaacs (Harry Potter) mit.

Deutscher Kinostart ist am 23. Februar 2017.