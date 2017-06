A Way Out - Angespielt: So gut wird der Koop-Überraschungskracher (Video)

Dienstag, 13. Juni 2017 um 13:19

Das Koop-Spiel A Way Out gehörte zu den größten Überraschungen der E3 2017: Aus dem Nichts präsentierten die Macher von Brothers: A Tale of Two Sons ihr neues Werk und stahlen damit auf der EA-Pressekonferenz sogar Blockbustern wie Star Wars: Battlefront 2 und BioWares Anthem die Show.

Chefredakteur Heiko Klinge hat bereits eine Gameplay-Demo von A Way Out gespielt und verrät in der Video-Diskussion, warum Koop-Fans diesen Titel unbedingt im Auge behalten sollten. Noch mehr Details zum Spiel lesen Sie in unserer Preview zu A Way Out. Warum das Spiel direkt auf der Messe solche Begeisterung auslöste, diskutieren wir in unserem Top-of-the-Show-Video zu EAs Pressekonferenz.