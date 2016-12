Absolver - Trailer zum Martial-Arts-Game von der PlayStation Experience 2016

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 13:28

Im Online-Nahkampf-Rollenspiel Absolver treten Spieler als maskierte Martial Arts-Experten in packenden Gefechten entweder gegeineinander (PvP) oder gemeinsam gegen die KI (PvE) an. Das Spiel vom Indie-Entwickler Sloclap bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. So werden im Spielverlauf unter anderem neue Kampfstile und Fähigkeiten freigeschaltet und auch Waffen und Rüstungen der Avatare lassen sich indiviuell wählen.

Absolver erscheint 2017 zunächst mit exklusiven Inhalten für die PS4, bevor es auch eine Version für Xbox One und PC geben wird.