AER - Exklusives Demo-Gameplay mit Entwickler-Gast

19.09.2016 305 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Matthias Niebergall von Daedalic ließ uns im Fire-Abend exklusiv die Alpha-Version von AER spielen und beantwortete die Fragen der Zuschauer.



In AER erkunden wir eine in fliegende Insel zerrissene Welt und können unsere Spielfigur in einen Vogel verwandeln und dann frei umherfliegen, um andere Inseln zu erreichen und dort Rätsel zu lösen.



Die Vollversion AER soll Anfang 2017 für PC, PS4 und Xbox One als Download-Spiel im Preissegment zwischen 15 und 20 Euro veröffentlicht werden.



Jeden Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr. Neue Spiele bei GameStar LIVE: FireAbend auf GameStar Twitch:

https://www.twitch.tv/gamestarde