Affenkönig - Kino-Trailer zur bitterbösen Komödie

Wolfi lädt seine drei alten Jugendfreunde nebst Familienanhang zu seinem 45. Geburtstag nach Südfrankreich. Er will es mit ihnen mal wieder so richtig unbeschwert und wild krachen lassen. Ein Treiben, in das sich auch die Frauen skeptisch einreihen, die ihre Männer im Kreise der Freunde kaum wiedererkennen und das die Kinder mit unschuldigem Blick und voller Verachtung für die Alten beobachten. In der Hitze des südfranzösischen Spätsommers prallen alte Animositäten auf neue Befindlichkeiten, maßlose Völlereien kollidieren mit erotischen Ekstasen und die gerade noch so glorifizierte gemeinsame Vergangenheit wird Stück für Stück filetiert und auf dem Altar der Freundschaft zum Opfer dargeboten.