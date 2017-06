Age of Empires: Definitive Edition - Age of Empires kehrt zurück!

Montag, 12. Juni 2017 um 21:30

Auf der E3 hat Microsoft die Age of Empires: Definitive Edition angekündigt, ein Remaster des ersten Age of Empires von 1997 - das dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Maurice und Micha haben sich sofort vor die Kamera geschwungen, um zu erzählen, ob sie sich darauf freuen - oder nicht.



Die Definitive Edition von Age of Empires wird 4K-Auflösung und mehrere Zoomstufen unterstützen, außerdem überarbeiten die Entwickler die Einheiten- und Gebäudesprites sowie das Interface: Unter anderem wird es Kontrollgruppen und den aus Age of Empires 2 bekannten »Untätige Dorfbewohner«-Button geben.

Wer sich für die Entstehungsgeschiochte von Age of Empires interessiert, kann sie in unserem großen Plus-Report nachlesen.