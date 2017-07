Agents of Mayhem - Trailer zeigt Spezialwaffen der Agents

Donnerstag, 06. Juli 2017 um 10:09

Ein weiterer Trailer zum kommenden Actionspiel Agents of Mayhem feiert die Serienhelden der 80er-Jahre. Nach Knight Rider und dem A-Team ist diesmal Magnum dran.

Außerdem stellt das Video einige der kuriosen Superwaffen vor, die von den Helden im Einsatz genutzt werden können. Die bescheuertste ist sicherlich die Cabbit Bomb, die Feinde in Zeitbomben in der Form von Hasenkätzchen (Cat und Rabbit) verwandelt ... okay. Veranwortlich für die Erfindung solch kreativer Knarren ist die Wissenschaftlerin Gremlin. Ihre Waffen finden wir in Kisten in der Spielwelt.

In Agents of Mayhem übernehmen wir die Kontrolle über ein Heldentrio, in dem wir jederzeit zwischen den Charakteren wechseln können. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Kämpfer mit den unterschiedlichsten Skill-Sets, Waffen und jeweils sehr eigenem Sinn für Humor.

Denn der Shooter ist im gleichen Universum wie die Saints-Row-Spiele angelegt, dementsprechend wird nicht mit normalen Methoden gekämpft, sondern mit haufenweise coolen Posen und lässigen Sprüchen.