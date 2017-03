Agony - Gameplay-Trailer zeigt verstörende Szenen aus der Hölle

Mittwoch, 01. März 2017 um 18:30

Mit Agony erwartet uns ein vielversprechendes Survival-Horror-Projekt, das uns als gepeinigten Seele in den Höllenschlund schickt. Der neue Gameplay-Trailer mit dem Titel "Demons" errinnert uns erneut daran, wie verstörend Agonys Interpretationen der Hölle und ihrer Bewohner sind: Bizarre Teufelsgestalten und garstige Dämoninnen berichten uns von brennenden Kindern, die wie Kerzen schmelzen, und einer Königin, die wir unbedingt finden müssen.

Auf unserem Weg durch feurige Höllenlandschaften müssen wir andere geschundene Seelen manipulieren, Puzzles lösen und Dämonen kriechend oder mit angehaltenem Atem umgehen. Das Debüt-Spiel der polnischen Entwickler Madmind, die zuvor an den Blockbustern The Witcher 3 und The Division mitwirkten, soll 2017 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Wann genau ist noch nicht bekannt.