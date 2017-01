Alle Nintendo Switch Spiele im Video - Wir zeigen das aktuelle Line-Up für 2017

Freitag, 13. Januar 2017 um 18:01

Nintendo Switch hat endlich einen Release-Termin, ohne dass einwandfrei geklärt wäre, ob der Volksmund die Konsole fortan Der Switch, Die Switch, Das Switch oder (wie Nintendo vorschlägt) einfach nur Switch nennt. Sei's drum, uns geht's schließlich in erster Linie um die Spiele. Über 30 Titel kennen wir bereits, die im Lauf des Jahres an den Start gehen sollen - und im Video stellen wir sie ALLE vor.

Dabei zählen wir zuerst die Spiele auf, über die wir am meisten wissen, zeigen Ingame-Szenen und fassen kurz zusammen, worum es sich handelt. Danach gibt's noch eine kurze Übersicht über all die anderen Titel, von denen wir teils nicht mal einen klaren Namen haben. Aber hey, immerhin wissen wir schon, wie teuer der Spaß am Ende sein wird. Und wie die Controller funktionieren.