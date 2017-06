Argo - Entwickler-Video stellt den Raid-Spielmodus vor

Donnerstag, 01. Juni 2017 um 11:04

Argo ist ein Free2Play-Shooter der Arma-Macher. Neben einem kooperativen Spielmodus gibt es auch insgesamt drei verschiedene Versus-Spielmodi. Einer davon: Raid.

In Raid werden die beiden aus jeweils fünf Spielern bestehenden Teams in Angreifer und Verteidiger unterteilt. Die angreifende Einheit muss das richtige Datenterminal an einer von drei möglichen Stellen finden und dort wichtige Dateien herunterladen. Die Verteidiger versuchen as natürlich zu verhindern.

Argo erscheint am 22. Juni 2017 als FreePlay-Spiel über Steam.

Mehr zu Argo: Der neue Free2Play-Shooter der DayZ- und Arma-Macher