Ark: Fear Evolved 2 - Launch-Trailer ganzen Inhalt des Halloween-Events

Montag, 31. Oktober 2016 um 11:08

Der Launch-Trailer zum Halloweenevent »Ark: Fear Evolved 2« vermittelt eine düstere Stimmung. Zusehen sind neben Dinosaueriern die nur noch aus Knochen bestehen auch die gefürchteten Boss-Monster DodoRex und DodoWyvern.

Während der feuerspeiende DodoRex zusammen mit seiner Armee Zombie-Dodos den Boden beherrscht, regiert der fliegende blitzwerfende DodoWyvern die Lüfte.

Rex gibt es nur auf der The Island-Karte während Wyvern ausschließlich in der Welt von Scorched Earth vorkommt.

Wird einer der Beiden besiegt so erwarten die jeweiligen Spieler seltener Halloweenitems in Form von Hüten, Masken, Kostümen etc.

Kosmetische Objekte werden auch an den Loot-Prismen zu finden sein.