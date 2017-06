Ashes of the Singularity: Escalation - Gameplay-Trailer zeigt Neuerungen aus Update 2.3

Freitag, 09. Juni 2017 um 12:50

Der Launch-Trailer zum Update 2.3 von Ashes of the Singularity: Escalation stellt anhand von Gameplay-Szenen einige der wichtigsten Neuerungen vor.

So bietet das Upate unter anderem die komplett neue Kampagne »Genesis«, die insgesamt sechs voll vertonte Missionen umfasst. Es handelt sich dabei nach Aussagen der Entwickler um die bisher herausfordernsten Einsätze von Ashes of the Singularity, bei denen sich alles um die neuen Juggernaut-Einheiten Leonidas sowie Nest of the Queen dreht. Sie sollen sogar noch mächtiger als die Dreadnoughts sein.

Des Weiteren hat das Update 2.3 einige neue Maps im Gepäck, überarbeitet die bereits vorhandene Kampagne und nimmt Änderungen am Balancing vor.