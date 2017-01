Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book - Trailer: Sophie bei der Zutatensuche

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 15:17

Der Trailer zur Steam-Veröffentlichung von Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book nennt die neuen Features wie ein überarbeitetes Alchemie-System und Wettereinflüsse, die den Ablauf der Missionen ändern. Außerdem gibt es einige Spielszenen aus dem JRPG zu sehen, die den Hauptcharakter Sophie auf der Suche nach Alchemiezutaten zeigen.