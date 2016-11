Autospiele abseits der Norm - Video: Survival, Schwermut und Bären auf vier Rädern

Donnerstag, 17. November 2016 um 16:21

Wir zeigen, welche grandiose Spielideen es rund ums Auto gibt, die nix mit Rennen zu tun haben. Konkret zeigen wir sechs schräge Spiele, in denen Autos ganz andere Rollen spielen.



In Driving Survival dient es zur Flucht vor namenlosen Verfolgern. In My Summer Car dient es als Projekt, als Aufgabe von enormem Kaliber. In Jalopy hingegen ist das Auto unser Begleiter auf einer Art Survival-Abenteuer im wilden Osten, während wir in BeamNG Drive unsere Experimentier- und Zerstörungsfreude an Autos auslassen.

In Spintires lenken wir diverse Fahrzeuge durch tiefen Matsch, hier ringen wir praktisch mit dem Auto darum, voranzukommen. Und im ablernen, gratis erhältlichen Indiespiel Enviro-Bear 2000 dient das Auto als Gag, als Pointe. Denn Bären sitzen ja sonst eher selten am Steuer.

