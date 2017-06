Aztez - Launch Trailer kündigt Release im Sommer 2017 an

Freitag, 02. Juni 2017 um 12:53

Das Indiespiel Aztez bietet einen Mix aus zwei extrem unterschiedlichen Genres: Beat'em Up und Strategiespiel. Im Zeitalter der Azteken übernehmen wir im Strategieteil die Kontrolle über unser Reich, erobern Städte und weiten unsere Grenzen aus.

Dabei kommt es immer wieder zu Problemen, die wir nur mit dem guten alten Recht des Stärkeren klären können. Wenn etwa in einer unserer Städte ein Aufstand bevorsteht oder eine Plage das Volk bedroht, dann schlüpfen wir in die Rolle eines Elitekämpfers uns sorgen in rasanten Kampfeinlagen in schwarz-weißer Comic-Grafik für Recht und Ordnung. Diese Beat'em-Up-Einlagen spielen sich dann wie ein 2D-Sidescroller, in dem wir uns mit acht verschiedenen Waffenarten durch die Gegnerhorden prügeln.

Nachdem Aztez ursprünglich schon 2014 veröffentlicht werden sollte, kommt nun mit dem Launch Trailer die Ankündigung, dass das Spiel im Sommer 2017 endlich einen released wird.