Baby Driver - Trailer zum neuen Edgar-Wright-Film mit Kevin Spacey & Jamie Foxx

Dienstag, 14. März 2017 um 08:00

Regisseur Edgar Wright hat den rasanten Actionthriller Baby Driver gedreht. Im ersten Trailer schlüpft Ansel Elgort ganz im Stil von Ryan Gosling aus Nicolas Winding Refns Driver in die Rolle des Fluchtwagenfahrers. Für Kevin Spacey als Gangsterboss soll er Jamie Foxx als knallharten Ganoven bei einem Raubüberfall unterstützen - doch dann geht alles schief.

Zur Besetzung gehören außerdem Lily James (Cinderella), Jon Bernthal (The Wolf of Wall Street), Eiza Gonzalez (Jem and the Holograms) und Jon Hamm (Mad Men).

Edgar Wright hat neben der Regie auch das Drehbuch geschrieben. Der Brite dürfte vielen für seine sogenannte Cornetto-Trilogie Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End mit Simon Pegg und Nick Frost bekannt sein und hat auch das Drehbuch für Marvel's Ant-Man geschrieben.

Der Actionthriller Baby Driver kommt am 31. August 2017 in die deutschen Kinos.