Bannermen - Video kündigt die Kickstarter-Kampagne an

Freitag, 29. September 2017 um 14:48

Auf Kickstarter startete vor kurzem die Crowdfunding-Kampagne für das Echtzeitstrategiespiel Bannermen vom schwedischen Entwickler Pathos Interactive. Dieses Video zeigt die wichtigsten Eckpunkte des Spiels. Auf dem Papier scheint Bannermen, nicht viele innovative Features zu bieten (Basisaufbau, Ressourcen-Management, Armee-Steuerung wie in Starcraft oder Age of Empire), doch besitzt die Spieleumgebung einen Twist. Unwetter wie Blitze können Wälder anzünden oder die Soldaten unter Strom setzen. Schneestürme lassen Flüsse oder Seen gefrieren und schaffen so neue Angriffs-und Verteidigungswege. Die Naturkräfte sind jedoch kontrollierbar durch den Bau von entsprechenden Tempelanlagen und stellen wichtige strategische Punkte dar, die es zu beschützen gilt.

Wenn die Finanzierung erfolgreich ist, soll das Strategiespiel am Ende einen Singleplayer und auch einen Multiplayer besitzen. Die Kampagne läuft noch bis zum 25. Oktober 2017. Die Entwickler planen einen Release im Mai 2018.