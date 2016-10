Batman: Arkham City - Original auf dem PC gegen PS4 Return To Arkham Remaster

Die Fortsetzung zu Batman: Arkham Asylum verlegt die gleichnamige Haftanstalt für kriminelle Geisteskranke von der Arkham Insel in einen umzäunten Stadtbezirk von Gotham: Arkham City. In diese von Bandenkriegen durchzogene Hölle muss Batman im Action-Adventure aufbrechen, um Catwoman aus den Klauen von Two-Face zu befreien – und gerät damit in ein Komplott des irren Gefängnischefs Hugo Strange. Neu in Teil 2: Batman darf sich frei in der weitläufigen Arkham City bewegen, hat neue Gerätschaften am Gürtel und darf im überarbeiteten Kampfsystem noch mehr Feinde gleichzeitig verhauen.