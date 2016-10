Batman-Leaks - Gerüchte-Check: Plant Warner Bros. den radikalen Umbruch?

Das vierte Spiel der Arkham-Actionreihe knüpft an die Geschehnisse von Batman: Arkham City (2011) an: Nach Scarecrows Drohung, eine Bombe zu zünden, die ganz Gotham mit tödlichem Angstgas bedeckt, wird die Stadt evakuiert. Das ist die Gelegenheit für allerhand Schurken, marodierend durch die Stadt zu ziehen. Nur Batman und eine Hand voll Polizisten stellen sich der Übermacht in den Weg. Als wäre das nicht genug, taucht auch noch der mysteriöse Arkham Knight auf, der Batmans Tod will. Dabei darf der Spieler erstmals in der Reihe auch das Batmobil selbst steuern, um sich damit durch das Straßennetz von Gotham zu bewegen.