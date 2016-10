Batman: Return to Arkham - Arkham City: PS3 gegen PS4 Remaster im Grafik-Vergleich

19.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von Batman Arkham City im Original auf der PS3 mit dem Batman Return to Arkham Remaster auf der PS4. Batman Return to Arkham bringt Batman Arkham Asylum und Arkham City auf die Current-Gen Konsolen PS4 und Xbox One. Es kommt mit einer sichtbar aufgebohrten Grafik und enthält neben den Hauptspielen alle zusätzlichen Charakter & Skin DLC Packs, Challenge Maps und Story-Missonen. An der Optik wurde deutlich geschraubt: neben nativer 1080p Auflösung gibt es schärfere Texturen, eine verbesserte Beleuchtung, neue Post-Processing Effekte wie Bloom und vieles mehr. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.