Batman: The Enemy Within - Launch-Trailer zum Telltale-Adventure

Freitag, 04. August 2017 um 11:43

Schon ab dem 8. August geht es weiter mit der zweiten Staffel zu Batman: A Telltale Adventure. Sie trägt den Titel »The Enemy Within« und erscheint für PC, PS4, Xbox One und später auch iOs und Android.

In der ersten Episode »Enigma« treffen wir passenderweise auf Edward Nigma, alias den Riddler, der uns seine makarbren Rätsel stellt. Aber er ist nicht der einzige Feind: Wir treffen auch auf einen mysteriösen Regierungsagenten und unseren gefürchteten Erzfeind, den Joker. Der ist zwar geschwächt, aber gefährlich, weshalb wir uns gezwungenermaßen Verbündete suchen müssen.

Episode 1 soll wieder ungefähr zwei Stunden dauern und Puzzles, dynamische Entscheidungen und Konsequenzen bieten. Auch das Verhältnis zu anderen Charakteren steht diesmal stark im Vordergrund. Deshalb sieht man nach jeder Episode einen Bildschirm, der zeigt, wie sich die Beziehungen zu den einzelnen Figuren verändert haben. Auch The Wolf Among Us erhält eine zweite Staffel, allerdings erst 2018.