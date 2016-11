Batman: The Telltale Series - Episode 4: Guardian of Gotham: Release-Termin im Launch-Trailer

Donnerstag, 17. November 2016 um 18:34

Trailer zur Episode 4: Guardian of Gotham der Season 1 von Batman: The Telltale Series. Die vorletzte Folge der Staffel erscheint am 22. November 2016.

Der Launch-Trailer verkündet nicht nur den Releasetermin der neuen Episode 4: 'Guardian of Gotham', sondern gibt auch einen kleinen Ausblick auf neue Villains im Spiel. Kennern der Vorlage wird der diabolisch grinsende Mitinsasse in Arkham Asylum bekannt vorkommen.

In Episode 4 hat der Pinguin die Kontrolle über Wayne Enterprises übernommen und das Elizabeth Arkham Asylum für geisteskranke Kriminelle hat einen neuen Insassen – Bruce Wayne. Mit Batman aus den Straßen von Gotham City verbannt, herrscht Krieg zwischen Harvey Dents Truppen und den Children of Arkham – die unschuldige Zivilbevölkerung steht im Kreuzfeuer der beiden Streitkräfte. Um der Zelle zu entkommen, muss Batman/Bruce Verbündete finden, auch wenn diese ihm »kein Lächeln ins Gesicht« zaubern.

»Wie weit ist der Spieler bereit für die Gerechtigkeit zu gehen? Für Rache? Der Dunkle Ritter steht vor einer schwierigen Entscheidung.«