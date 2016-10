Battlefield 1 - Deutscher Game of Thrones-Star spricht Lawrence von Arabien im neuen Trailer

10.10.2016 24 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Schauspieler Tom Wlaschiha, der vor allem durch seine Rolle als gesichtsloser Meuchelmörder Jaqen H'ghar in der HBO-Serie Game of Thrones internationale Berühmtheit erlangte, wird in der deutschen Fassung der Singleplayer-Kampagne von Battlefield 1 dem britischen Nationalhelden Lawrence von Arabien seine Stimme leihen. Die Geschichte des tollkühnen Geheimagenten, der bei der Arabischen Revolte gegen das Osmanische Reich eine führende Rolle einnahm, bildet den Dreh- und Angelpunkt einer von mehreren Episoden, die den Spieler in der Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 an die verschiedenen Schauplätze des Ersten Weltkriegs führen. Wie gut sich Wlaschiha für die Rolle des furchtlosen und geheimnisvollen Lawrence eignet, präsentiert der obige Trailer.



Battlefield 1 ist ab dem 21. Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.