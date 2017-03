Battlefield 1 - Frankreich-DLC »They Shall Not Pass« im Gameplay-Trailer

Donnerstag, 02. März 2017 um 18:28

Der erste DLC für Battlefield 1 heißt They Shall Not Pass und führt die französische Armee ein. Karten, Waffen und Vehikel werden im Ingame-Trailer näher gezeigt. Außerdem gibt es eine Erklärung, woher der Name des DLCs eigentlich stammt.

