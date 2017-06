Battlefield 1: In the Name of the Tsar - Teaser-Trailer zum Russland-DLC

Samstag, 10. Juni 2017 um 08:00

Im ersten Gameplay-Trailer zum DLC In the Name of the Tsar zeigen EA und Dice, dass sie mit Battlefield 1 noch lange nicht fertig sind. Ab September 2017 soll es an die verschneite Front Russlands gehen, wo wir neue Operations bestreiten und auf sechs neuen Karten um die Oberhand kämpfen.