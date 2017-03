Battlefield 1: They Shall Not Pass - DLC-Fazit: Pflichtkauf für Battlefield-Fans?

Montag, 13. März 2017 um 12:07

Der kostenpflichitige DLC They Shall Not Pass erweitert Battlefield 1 endlich um langerwartete neue Inhalte. In unserem Fazit-Video zum DLC-Test klären wir, was dafür spricht, dass Battlefield-Spieler sich den DLC kaufen müssen - und was eher dagegen.

In They Shall Not Pass kämpfen wir erstmals mit der Französischen Armee auf den vier neuen Karten Fort de Vaux, Verdun Heights, Soisson und Rupture. Es gibt einen neuen Behemoth, den Char 2C Tank, eine neue Elite-Klasse, den Panzer St. Chamond sowie diverse neue Waffen.

Hinzu kommt der neue Spielmodus Frontlines und zwei Operationen, die jeweils zwei der neuen Karten umfassen. Die Operations Devil's Anvil und Jenseits der Marne stellen wir in zwei weiteren Videos im Detail vor.