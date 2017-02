Battlefield 1 - They Shall Not Pass: Neuer Modus »Frontlinien« im Gameplay-Trailer vorgestellt

Samstag, 18. Februar 2017 um 13:24

EA hat den neuen Modus von Battlefied 1 »Frontlinien« in einen Gameplay-Trailer vorgestellt. Er ist Teil des kommenden »They Shall Not Pass«-DLCs. Der Modus ist ein Mix aus Rush und Eroberung: Beide Parteien kämpfen sich von Flagge zu Flagge zum gegnerischen Hauptquartier vor. Sobald das Hauptquartier nach dem Tauziehen erreicht wurde, beginnt eine Rush-Runde um die Telegraphenmasten dahinter. Der Trailer zeigt den Ablauf einer Frontlinien-Partie und den weiteren Verlauf, wenn ein angreifendes Team es nicht schafft, die Telegraphenmasten zu erobern.

Battlefields erste Erweiterung They Shall Not Pass erscheint im März 2017 für PC, Xbox One und PS4. Besitzer des Season Passes erhalten zwei Wochen früheren Zugang. Danach folgt die Ostfront mit Russland als neue Fraktion. Die Inhalte der danach folgenden DLCs sind noch nicht bekannt.