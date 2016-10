Battlefield 1 - Trailer: GoT-Star Tom Wlaschiha spricht Lawrence von Arabien

12.10.2016 112 Views 2 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Singleplayer des Weltkriegs-Shooters Battlefield 1 wird in fünf Kriegsgeschichten unterteilt. Eine davon ist »Nichts steht geschrieben«, ein Kapitel um den Aufstand der arabischen Stämme gegen das Osmanische Reich und den Guerrillakrieg von Lawrence von Arabien. Der wird in der deutschen Version des Shooters vom Schauspieler Tom Wlaschiha gesprochen, dank der HBO-Serie Game of Thrones in der Rolle des Jaqen H’ghar international berühmt wurde.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4, im Early Access kann Battlefield 1 am 18. Oktober gespielt werden, die Trial via EA Access und Origin Access ist ab 13. Oktober verfügbar.