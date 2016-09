BioShock 2 - Original gegen The Collection Remaster im Grafik-Vergleich

27.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von BioShock 2 im Original mit dem The Collection Remaster auf dem PC. Beide Spiele sind auf maximale Grafik-Details gestellt. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Mit BioShock: The Collection kommen BioShock, BioShock 2 und BioShock: Infinite auf die Current-Gen Konsolen PS4 und Xbox One. Die Collection beinhaltet eine grafisch überarbeitete Version von BioShock und BioShock 2, sowie alle DLCs und einige Extras. Besitzer von BioShock und BioShock 2 auf dem PC (Steam) erhalten die jeweiligen Remaster-Versionen kostenlos. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.