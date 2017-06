Black The Fall - E3-Trailer zur Limbo-Alternative verrät Release-Termin

Freitag, 09. Juni 2017 um 08:53

In Sachen Gameplay und Stimmung erinnert Black The Fall sofort an den Sidescroll-Hit Limbo. Wer also Spiele dieser Art mag, kann sich auf den 11. Juli 2017 freuen, denn dann wird das Spiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der E3-Trailer zeigt ein paar Gameplay-Szenen aus Black The Fall. Das Spiel des Indie-Entwicklers Sand Sailor Studio erscheint unter dem Label des Square Enix Collective, über das auch schon das stimmungsvolle Knobelspiel The Turing Test.

Unser Redakteur Christian Fritz Schneider hat eine Preview-Version von Black The Fall bereits auf seinem YouTube-Kanal GrummelFritz ausprobiert und war sehr angetan von dem kleinen Indie-Projekt, das sich um einen Arbeiter auf der Flucht in einem kommunistischen Staat dreht und den Spieler nicht nur durch düstere Farbiken sondern auch durch etwas farbenfrohere Außenbereiche schickt.