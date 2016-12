Blade Runner 2 - Erster Teaser-Trailer mit Harrison Ford und Ryan Gosling

Montag, 19. Dezember 2016 um 17:20

Im ersten Teaser-Trailer zu Ridley Scotts Blade Runner 2 gibt es nach über 30 Jahren ein Wiedersehen mit Harrison Ford als Rick Deckard an der Seite von Hauptdarsteller Ryan Gosling als LAPD Officer K.

Die Handlung setzt rund 30 Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Film an: Ein neuer Blade Runner, LAPD Officer K (Ryan Gosling), ist einem längst begrabenen Geheimnis auf der Spur, dass das, was von der Gesellschaft noch übrig geblieben ist, in ein Chaos stürzen könnte. Ks Entdeckung stellt ihn vor die Aufgabe, den ehemaligen LAPD Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford) zu finden, der vor über 30 Jahren verschwunden ist.

In weiteren Rollen spielen Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Der Marsianer), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (The Lake) David Dastmalchian (Prisoners) und Jared Leto (Suicide Squad) mit. Die Regie führt diesmal Denis Villeneuve (Arrival).

Blade Runner 2049 trifft am 6. Oktober 2017 in den Kinos ein.